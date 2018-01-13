Ночь на субботу стала самой морозной в Москве за зиму

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - На базовой метеостанции Москвы на ВДНХ в ночь на субботу температура воздуха опускалась до 8,7 градусов мороза, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Таким образом, 13 января стало самым холодным днем нынешней календарной зимы. Прежний минимум зимы 2017-2018 годов зафиксирован 26 декабря, когда температура опускалась до минус 7,4 градуса", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, днем потепления не ожидается, температура будет держаться в пределах минус 6-8 градусов, что близко к климатической норме: в середине января она составляет около минус 9 градусов. При облачной погоде с прояснениями существенных в субботу осадков не ожидается, а фон атмосферного давления повышенный - 768 мм рт. ст.

Всего за январь среднесуточная температура превышает средние многолетние значения примерно на 8 градусов, с начала календарной зимы - на 6,5 градусов.