В Подольске два человека погибли в результате взрыва в многоэтажке

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В жилом многоэтажном доме в подмосковном Подольске взорвался бытовой газ, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"В одной из квартир многоэтажного жилого дома в Подольске произошел хлопок газовоздушной смеси, погибли два человека, находившихся в эпицентре взрыва", - сказал источник.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что погибли мужчина и женщина. "По предварительной информации неустановленный хлопок произошел в квартире по адресу: Московская область, г.о. Подольск, ул. Красная, д.9/48", - сказал собеседник агентства.

По его словам, хлопок произошёл на третьем этаже в однокомнатной квартире № 19.