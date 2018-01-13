Причиной взрыва в подольской многоэтажке оказалось неосторожное обращение с гранатой

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Причиной гибели двух человек в подмосковном Подольске стал взрыв гранаты, которую они пытались разобрать, сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка Следственного комитета (СК) Евгения Кирюшина.

"13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека: женщина-хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать",- сказала Кирюшина.

По её словам, следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105, ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия).

"В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего",- добавила представитель главка.

Ранее о гибели двух человек, мужчины и женщины, в Подольске в субботу "Интерфаксу" сообщил осведомлённый источник. По его данным, инцидент произошёл по адресу улица Красная, д. 9/48 в квартире на третьем этаже. Согласно первоначальным предположениям, причиной хлопка стал взрыв бытового газа.