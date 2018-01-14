Столичные власти пригласили москвичей на экскурсии по станциям метро

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Московский метрополитен и городское экскурсионное бюро Музея Москвы провели экскурсию по закрытой для пассажиров станции "Первомайская", прокатили на ретропоезде по спецучастку, которого нет на схеме.

Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, участники ночной экскурсии проехали на ретропоезде от депо "Измайлово" до "Киевской".

Закрытая станция "Первомайская" находится прямо на территории депо "Измайлово". Последний поезд с пассажирами ушел с нее в 1961 году. Хотя станция строилась как временная, ее оформление выполнено в стиле сталинского ампира, из дорогостоящих материалов.

До открытия "Первомайской" в 1954 году поезда десять лет ездили до станции, которая сейчас называется "Партизанской". Линию решили продлить, и для удобства жителей Измайлова временную станцию "Первомайская" разместили прямо в депо, и работала она более семи лет. Ее закрыли для пассажирского движения, когда Арбатско-Покровскую линию продлили до современных "Измайловской", подземной "Первомайской" и далее к "Щелковской".

В московском метро есть еще одна закрытая станция с похожей историей — "Калужская": она располагается в одноименном депо, была открыта для пассажиров с 1964 по 1974 год.

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время москвичи могут записаться на такие экскурсии как "Большой сталинский стиль в метро" (18 января), "Подземные храмы социализма" (24 января), "Как устроено метро. Электродепо "Красная Пресня"" (26 января), "Как мы строили метро" (30 января) и другие. Они пройдут днем, но бывают и ночные экскурсии.

Узнать расписание и приобрести билеты можно на сайте городского экскурсионного бюро. Также билеты продаются в кассах Музея Москвы на Зубовском бульваре.