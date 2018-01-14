На юго-востоке Москвы загорелся экскурсионный автобус со школьниками

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Небольшое возгорание произошло в экскурсионном автобусе, перевозившем школьников в Москве, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, в воскресенье поступило сообщение о пожаре по адресу: Волгоградский проспект, дом 187, где происходило загорание в моторном отсеке автобуса на площади около 2 кв. метров.

Принятыми мерами в 12 часов 25 минут пожар был ликвидирован, сообщили в пресс-службе. "Люди покинули автобус до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в МЧС.

В свою очередь, осведомленный источник пояснил агентству, что возгорание произошло в экскурсионном автобусе, который вез школьников из Лыткарино в Москву.