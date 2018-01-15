В новое здание консульского отдела посольства США в Москве запретят проносить телефоны

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Консульский отдел посольства США в Москве со вторника будет принимать посетителей в новом здании по адресу: Большой Девятинский переулок, 8, сообщила в понедельник пресс-служба американской дипмиссии.

"Новый адрес консульского отдела посольства США в Москве - Большой Девятинский переулок, 8", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что переезд консульского отдела в новое здание позволит улучшить условия, в которых россияне получают консульские услуги. "В частности, пропускная способность нового помещения консульского отдела гораздо выше, что создает потенциал для приема большего числа посетителей. Только на первом этаже находятся 23 окна для проведения собеседований", - отметили в посольстве.

"Однако в настоящее время сотрудников консульства хватает для открытия лишь половины из них вследствие того, что кадровый состав дипмиссии США в РФ был значительно сокращен в августе 2017 года по требованию российской стороны", - добавили в американской дипмиссии.

Генконсул США в РФ Лоренс Тоби сообщил в интервью "Независимой газете", что открытие центра было запланировано несколько лет назад, и это своего рода инвестиция в завтрашний день. "При планировании мы рассчитывали на нормальные отношения с Россией, при которых число выдаваемых виз вырастет - в будущем", - сказал он.

Дипломат отметил, что из-за сокращения персонала собеседования на не иммиграционные визы будут производиться лишь три дня в неделю.

Важное отличие нового центра и в том, что туда нельзя проносить мобильные телефоны и любые другие электронные устройства. Камер хранения там также не предусмотрено. Россияне, которым удастся записаться на собеседование, все гаджеты должны будут оставить дома или у друзей.

Генконсул добавил, что сейчас записаться на собеседование в Москве практически невозможно. Он рассчитывает, что в январе все-таки начнут появляться места для записи на московское собеседование. "Все генконсульства США начали рассматривать заявления на американскую визу, требующие интервью, с 11 декабря. Но в настоящее время записаться на собеседование возможно в Екатеринбурге или Владивостоке, где очередь меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге", - уточнил он.

По решению российского правительства штат всех дипломатических представительств США в России к 1 сентября был сокращен с 1200 до 455 человек. Это решение было частью пакета ответных мер на высылку из США 35 российских дипломатов в декабре 2016 года и арест дипсобственности РФ. Посольство США в России заявило, что не сможет выдавать прежнее число виз с таким количеством сотрудников. Процедура выдачи новых виз была приостановлена с 23 августа и возобновилась 1 сентября только в Москве, все прежние записи на собеседования были аннулированы.

По данным Тоби, в августе посольство перенесло 17 тыс. собеседований, из которых до сих пор проведено только 9 тыс. В общей сложности с сентября по декабрь по всей России было выдано 26 тыс. виз.