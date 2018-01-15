Между станциями МЖД "Чухлинка" и "Кусково" произошел обрыв контактной сети

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Обрыв контактной сети произошел на участке Московской железной дороги (МЖД) днем в понедельник, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"На Горьковском направлении МЖД, между станциями "Чухлинка" и "Кусково" при следовании электрички произошел обрыв контактной сети", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на станцию "Кусково" перемещено около 1 тыс. человек.

В пресс-службе МЖД подтвердили информацию о повреждении контактного провода.

"Сегодня в 16:02 на участке Москва - Реутово Горьковского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области. На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для восстановления поврежденной части", - сказали в пресс-службе.

Движение пригородных поездов организовано по временной схеме с использованием соседнего, третьего пути, - поезда по возможности пропускаются по нему. Пригородные поезда, которые пропускаются по третьему пути, проследуют без остановки для посадки и высадки пассажиров станции "Серп и молот", "Карачарово", "Чухлинка" и "Кусково", добавили в МЖД.