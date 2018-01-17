Родители московских школьников смогут принять участие в школьных референдумах

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы выступил с инициативой провести "школьные референдумы" по актуальным вопросам параллельно с выборами президента России 18 марта.



Как сообщил "Интерфаксу" в среду один из инициаторов проекта, депутат Мосгордумы и в прошлом директор школы Антон Молев, президентские выборы самые популярные у избирателя, на них приходят более 50% граждан, а значит и в "школьном референдуме" примут участие максимальное количество родителей. Он уверен, что эта инициатива будет способствовать развитию гражданского общества.



"Школьный референдум" проводится по инициативе самой школы, администрации школы, касается организации работы школы. Для удобства жителей референдум может проводиться в день голосования на выборах в органы государственной власти или местного самоуправления, понятно, что самыми востребованными выборами являются выборы президента. Вопросы референдума должны быть понятны самой школе, перечень этих вопросов, специфика - это решение администрации школы, они должны находиться в пределах компетенции школы. Не более четырех вопросов выносятся на референдум. Это должно проходить в том же здании, где располагается участково-избирательная комиссия, но надо согласовать это с коллегами из комиссии", - рассказал Молев.



Предполагается, что в референдуме смогут принять участие родители учеников данной школы. Кроме совершеннолетних граждан, в акции смогут принять участие и сами ученики, которым на момент голосования исполнилось 14 лет.



Молев подчеркнул, что проведение референдума укладывается в требования законодательства, а самой процедуре выборов подобный референдум не помешает.



В свою очередь депутат Мосгордумы, директор школы №2098 Надежда Перфилова отметила, что на референдумы можно вынести вопросы по графику каникул, школьной форме, созданию среды для дошкольников.



"Мне кажется, что сама возможность проведения школьного референдума - она интересна. Я думаю, что это вопросы школьной формы, согласитесь, на сегодняшний день до конца родители не понимают, надо или нет. Вопрос графика каникул, выбор модульной системы или четверти. Очень важна тема отдельной среды для дошкольников", - сказала Перфилова.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов поддержал идею Межрайонного совета директоров образовательных учреждений Москвы провести школьные референдумы по актуальным вопросам параллельно с выборами президента России 18 марта.



"Это очень хорошая инициатива провести такие референдумы по актуальным вопросам с учётом особенности различных школ. Проблем в нашем образовании много, и их необходимо решать. Поддерживаю эту идею не только как председатель городской избирательной комиссии, но и как дед, чьи два внука ходят в школу", - заявил Горбунов "Интерфаксу" в среду.



Он напомнил, что в законодательстве о референдумах выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины избирателей, а на президентских выборах явка стабильно превышает 50 процентов.



"Насколько я знаю, к участию в школьных референдумах планируется привлечь не только родителей, но и старшеклассников. Это будет способствовать не только развитию самоуправления школ, но и привлекать молодых людей к участию в будущих выборах местного самоуправления, органов власти и федеральных выборах", - отметил председатель Мосгоризбиркома.



Он напомнил, что более чем в двух тысячах зданий школ Москвы размещаются места для голосования на выборах.



"Практически во всех школах Москвы в дни выборов проходит голосование", - добавил Горбунов.

