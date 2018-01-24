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В ЦИК РФ выступили против школьных референдумов на избирательных участках

Есть обновление от 13:49

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выступила против проведения школьных референдумов на избирательных участках.

"Ни на каких избирательных участках никаких дополнительных действий, так называемых опросов и референдумов быть не может в принципе. Любые общественные инициативы могут быть, но их ни в коем случае нельзя смешивать с процессом голосования, и они должны проходить в автономном режиме", - сообщила Памфилова журналистам в среду.

Она добавила, что "это категорически запрещено законодательством".

"Что касается вообще такой инициативы, как проведение школьных референдумов, то мы сейчас запросили подробную информацию, чтобы понять что это такое, есть ли какие-то вопросы, которые могут помешать избирательному процессу. Мы разберемся в ближайшее время и дадим свою оценку", - пообещала глава Центризбиркома.

Ранее СМИ сообщали о планах провести школьные референдумы 18 марта. Об этой инициативе заявляли власти Москвы и Московской области. Они также опровергли связь мероприятий с повышением явки на выборах президента.

Теги: ЦИК, Москва
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