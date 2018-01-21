Опасное сближение пассажирских лайнеров произошло в небе близ Москвы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Суперджет", летевший из Таллина в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским "Боингом", но пилотам удалось развести самолеты, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах в воскресенье.

По его данным, инцидент произошел накануне вечером, когда оба пассажирских лайнера находились над сопредельными с Москвой регионами.

"Самолет "Суперджет", выполнявший рейс из Таллина, готовился к посадке в Шереметьево, и на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим воздушным судном - "Боингом", направлявшимся из Мурманска во "Внуково", - сказал источник.

По его информации, в момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло порядка 600 метров. "Однако пилотам обоих воздушных судов под команды диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в "Шереметьево" и "Внуково". Посадки произошли благополучно, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.