Что произошло за день: воскресенье, 21 января

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Турция начала наземную операцию против сил курдского ополчения (YPG) в районе Африн в Сирии и подтвердила, что проводят силовые действия с ведома России и Дамаска. В свою очередь курды заявили, что Россия наравне с Турцией несет ответственность за удары по их позициям.

- Лайнер, летевший из Таллина в Москву, на посадке опасно сблизился с другим пассажирским самолетом. В момент срабатывания системы опасного сближения с другим воздушным судном расстояние между самолетами составляло порядка 600 метров. Пилотам удалось развести самолеты.

- Суд Махачкалы арестовал мэра города Мусу Мусаева, ему вменяется статья "Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий".

- Девять граждан Украины погибли в результате нападения террористов на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Полиция Афганистана заявляет о 14 погибших иностранных граждан и четверых афганцев. При этом местные СМИ со ссылкой на источники сообщают о 43 жертвах.

- Одиннадцатилетний школьник насмерть замерз в Удмуртии. СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- Размер сугробов в Москве достиг рекордных за нынешнюю зиму значений: на опорной станции ВДНХ - 22 см, в районе МГУ - 23 см, в Тушино - 17 см.