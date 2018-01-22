Cбой движения поездов в московском метро произошел из-за проблем с кабелем связи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - График движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена был нарушен в понедельник днем из-за проблем с кабелем связи.
"По техническим причинам нет движения на восточном участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Щелковская" и "Партизанская", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
"Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Службы метрополитена делают все возможное для скорейшего восстановления движения на линии", - добавил он.
В связи с эти администрация метрополитена просит пассажиров пользоваться наземными видами транспорта.
Осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что в результате технического сбоя один из поездов остановился между станциями "Первомайская" и "Щелковская". По его словам, в настоящий момент экстренные службы эвакуируют пассажиров поезда по рельсам.
Пострадавших в результате инцидента нет, добавил источник.
13:38 Арбатско-Покровская линия. Движение от Щёлковской до Партизанской будет восстановлено в течение 10 минут.— Московское метро (@MetroOperativno) 22 января 2018 г.