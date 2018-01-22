Cбой движения поездов в московском метро произошел из-за проблем с кабелем связи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - График движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена был нарушен в понедельник днем из-за проблем с кабелем связи.

"По техническим причинам нет движения на восточном участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Щелковская" и "Партизанская", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Службы метрополитена делают все возможное для скорейшего восстановления движения на линии", - добавил он.

В связи с эти администрация метрополитена просит пассажиров пользоваться наземными видами транспорта.

Осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что в результате технического сбоя один из поездов остановился между станциями "Первомайская" и "Щелковская". По его словам, в настоящий момент экстренные службы эвакуируют пассажиров поезда по рельсам.

Пострадавших в результате инцидента нет, добавил источник.