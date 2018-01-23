Ресторатор застрелил финансиста в подмосковном Реутове

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Топ-менеджер сети ресторанов "Гриль-хаус" из-за финансового спора застрелил в Подмосковье своего подчиненного и пытался покончить с собой.

Как сообщила во вторник "Интерфаксу" представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий, накануне вечером в квартире в городе Реутове с огнестрельным ранением головы обнаружено тело 59-летнего финансового директора одной из московских фирм. Из этой же квартиры бригадой "скорой помощи" с огнестрельным ранением шеи госпитализирован 58-летний генеральный директор той же фирмы, рассказала Врадий.

Она не назвала имен оппонентов и названия фирмы, в которой работали мужчины. Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о менеджерах сети ресторанов "Гриль хаус", генеральным директором которого является Александр Орехов, а погибшим финансистом - Леонид Порохня.

"Предварительно установлено, что между ними были разногласия на тему финансовых долгов. В ходе конфликта один взял охотничье ружье, произвел из него выстрел сначала в голову оппонента, а потом себе в шею", - сказала Врадий. Она отметила, что в ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята предсмертная записка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.