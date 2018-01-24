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На застрелившего подчиненного московского ресторатора завели дело

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор сети ресторанов "Гриль-хаус" Александр Орехов, госпитализированный в понедельник в Подмосковье с огнестрельным ранением, стал фигурантом уголовного дела об убийстве своего подчиненного.

В среду представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила "Интерфаксу", что в Реутове возбуждено уголовное дело на 58-летнего генерального директора одной из московских фирм, подозреваемого в убийстве компаньона (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Врадий не назвала имени подозреваемого. Ранее информированный источник сообщал агентству, что речь идет о топ-менеджере сети ресторанов "Гриль-хаус" Орехове.

По данным следствия, 22 января Орехов, во время спора из-за финансовых разногласий из охотничьего ружья выстрелил в лицо финдиректора фирмы Леонида Порохню, который скончался на месте.

"Затем, написав предсмертную записку, подозреваемый произвел выстрел себе в голову, однако попал в шею и остался жив. В настоящее время он находится в больнице", - сказала Врадий.

Она добавила, что следствие по делу продолжается.

Теги: Москва
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