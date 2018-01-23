Москвичей предупредили о 18-градусном морозе в ночь на среду

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ночь на 24 января станет самой морозной с начала зимы, столбики термометров опустятся до 16-18 градусов, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"В ночь на среду температура воздуха опустится до 16-18 градусов мороза, днем - не теплее минус 7-9 градусов. При переменной облачности осадков не ожидается. В четверг ночью температура опустится до 10-12 градусов мороза, днем поднимется до минус 5-7 градусов, пройдет небольшой снег и усилится ветер", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, к концу недели продолжится потепление и уже в воскресенье температура может достичь нулевой отметки.

Таким образом, лишь на небольшое время среднесуточные температурные значения окажутся в пределах и немного ниже нормы, которая в эти дни составляет минус 9,5-10 градусов.

В январе средняя температура пока на 5,1 градуса выше климатической нормы, с начала календарной зимы - на 5,6 градуса.

Ранее сообщалось, что ночь на вторник стала самой холодной с начала зимы: на базовой метеостанции на ВДНХ температура зафиксирована на отметке минус 12,4 градуса, по области - до 20,8 градуса мороза.