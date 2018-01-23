В МЧС предупредили о тумане ночью в Москве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Туман опустится на Москву в ночь со вторника на среду и сохранится в первой половине среды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил о необходимости быть предельно внимательными за рулем автомобиля при неблагоприятных погодных условиях.

Ранее синоптики также предупредили жителей столицы о 18-градусном морозе в ночь на среду.