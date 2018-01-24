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Москва

Строительство комплекса "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлось в $1,2 млрд

Самый высокий пентхаус в комплексе стоит около 2 млрд руб.

Строительство комплекса "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлось в $1,2 млрд
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Стоимость строительства комплекса "Башня Федерация" в ММДЦ "Москва-Сити" составила $1,2 млрд, рассказал журналистам в среду гендиректор ЗАО "Башня Федерация" Михаил Смирнов.

Он напомнил, что общая стоимость объектов такого уровня весьма высока из-за их характеристик.

Смирнов отметил, что к настоящему моменту практически все офисы в башне проданы. Свободными осталось около 3% офисов. Это офисы повышенной комфортности на верхних этажах. Офисы и апартаменты имеют отдельные входные группы.

Самый высокий пентхаус в комплексе, площадью 1,5 тыс. кв.м, стоит около 2 млрд рублей.

"Самая высокая точка башни, где будут находиться люди, расположена на уровне 369,4 м", - добавил Смирнов.

После заселения в башне будет около 23 тыс. человек, посещать комплекс едедневно будет около 5 тыс. гостей.

Как сообщалось, комплекс "Башня Федерация" полностью был введен в эксплуатацию в 2017 году.

"Башня Федерация" - флагманский проект ММДЦ "Москва-Сити", изначально его реализацией занималась Mirax Group Сергея Полонского. Строительство началось в 2004 году, при этом работы на небоскребе приостанавливались во время кризиса 2008 года, после пожара в апреле 2012 года, а также весной 2013 года, когда Полонский решил продать свой бизнес.

Комплекс состоит из двух разновысотных зданий - 63-этажной башни "Запад" и башни "Восток", которая достигает 373,7 м (самое высокое жилое здание в Европе среди готовых проектов). Здания объединены шестиэтажным стилобатом, в котором размещается торговый комплекс.

"Башня Федерация" представляет собой mixed-use комплекс, спроектированный по принципу "вертикальной улицы", соединенной скоростными лифтами. Площадь здания составляет 443 тыс. кв.м. Максимальное число этажей - 101 (97 наземных и 4 подземных в башне "Восток"). В комплексе 67 лифтов и 16 эскалаторов.

Теги: Москва
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