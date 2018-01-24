Референдум по объединению московских районов Марьино и Люблино не состоится

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Инициаторы проведения местного референдума об объединении московских муниципалитетов Марьино и Люблино отказались от его проведения, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Насколько мне известно, инициативная группа по проведению референдума вчера отозвала свою инициативу. То есть референдума не будет", - сказал он в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Горбунов затруднился назвать причины отказа от инициативы о референдуме. "Возможно, инициативная группа решила отказаться от референдума, пообщавшись с избирателями. Но Марьино и сейчас является одним из самых больших районов Москвы", - отметил он.

Для проведения референдума необходимо было собрать в его поддержку определенную долю подписей избирателей как района Марьино, так и Люблино.

Ранее не исключалось, что такой референдум может пройти в день выборов президента России 18 марта.