Собянин назвал неуместной пассивную позицию на президентских выборах

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собинин в опубликованном в понедельник интервью "Коммерсанту" назвал неуместной пассивную позицию на выборах президента России.

Чем больше окажется явка, тем лучше будет для страны, убежден он. "Если на муниципальных выборах это дело каждого, локальная история, то выборы президента, без всяких дураков, определяют будущее нашей страны и судьбу каждого человека. Прийти на эти выборы и высказать мнение о будущем страны мне кажется очень важным. Любая пассивная позиция здесь мне кажется неуместной", - сказал Собянин "Коммерсанту".

Мэр также прокомментировал инициативу о проведении в день выборов референдума об объединении столичных районов Марьино и Люблино, которая позже была отозвана.

"Я считаю, что структура районов Москвы - устоявшаяся и стабильная. Районы Москвы достаточно большие, в каждом из них живет по 100-200 тыс. человек. Конечно, там нужна и муниципальная власть, и администрация. Работы более чем достаточно, и пытаться там сейчас что-то реорганизовывать, укрупнять не вижу никакого смысла", - заявил Собянин.

По данным "Левада-Центра", в декабре на президентские выборы собирались пойти больше половины россиян.