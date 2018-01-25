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Москва

Пожар на московском рынке "Садовод" потушен

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пожар на рынке "Садовод" в Москве ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным источника агентства, при пожаре пострадал один человек.

Возгорание на московском рынке "Садовод" произошло в зоне проведения ремонтных работ, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе компании "Киевская площадь", владеющей рынком.

"Причиной стало возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ", - отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что возгорание произошло на площади 30 кв.м. "К настоящему моменту возгорание, которое произошло на площади 30 кв.м, ликвидировано. Никто не пострадал", - сказали в компании.

В пресс-службе столичного главка МЧС ранее сообщали, что площадь пожара составляла около 250 квадратных метров. Там добавили, что мобильная лаборатория ведомства не выявила нарушений ПДК вредных примесей, угрозы людям нет.

Как сообщалось, 17 января на "Садоводе" также произошел пожар. Тогда в павильоне тоже загорелся строительный мусор в зоне проведения ремонтных работ. Площадь пожара тогда составила 300 кв.м. В прошлый раз ЧП произошло ночью, после закрытия рынка, поэтому массовая эвакуация не потребовалась.

Теги: Москва, Садовод
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