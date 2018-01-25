В Москве при реновации сохранят 218 исторических домов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Решением столичных властей 218 домов, представляющих историческую ценность, будут сохранены при реализации программы реновации ветхого жилья.

"Рассмотрели на Штабе по реновации 240 домов, которые представляют историческую и архитектурную ценность. 218 из них обязательно надо сохранить", - написал Собянинв твиттере в четверг.

Он уточнил, что судьба остальных домов решится при подготовке градостроительной документации.

Ранее на этой неделе Собянин заявил о скорой передаче первых домов для заселения в рамках реновации.

Как сообщалось, в Москве за три года по плану построят до 12 млн кв. м жилья.