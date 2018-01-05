В Москве за три года по плану построят до 12 млн кв. м жилья

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ежегодный ввод жилья в столице в ближайшие три года составит от 3 до 4 млн квадратных метров, заявил "Интерфаксу" заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин в пятницу.

"По нашим оценкам, в ближайшие три года ввод жилья в городе как за счет бюджета, так и девелоперами будет составлять от 3 до 4 млн квадратных метров ежегодно. Это только по уже выданным разрешениям, а инвесторы предлагают и новые проекты", - заявил он.

Заммэра напомнил, что на сегодня в Москве уже выдано разрешений на возведение 37,4 млн квадратных метров различной недвижимости. "Чуть меньше половины этого объема - жилье. Так что работы хватит на годы вперед", - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что изменения в строительной отрасли, связанные с переходом на проектное финансирование и вступлением в силу поправок в закон о долевом строительстве, скажется на общей ситуации, но не обрушат рынок недвижимости. "Определенные трудности из-за нововведений, конечно, будут, но они преодолимы. Никто не собирается сворачивать свою деятельность на рынке, тем более, как я уже говорил, потенциал возможных проектов большой. Так что мы не прогнозируем краха рынка", - подчеркнул глава столичного стройкомплекса.

Также Хуснуллин напомнил, что и город в условиях программы реновации жилья увеличит объемы строительства за счет бюджета.

"В прошлом году около 500 тыс. "квадратов" было построено за бюджетные средства. Однако в ближайшие годы объемы жилья будут расти, - сказал он. - На этот год мы планируем ввод силами города около 800 тыс. квадратных метров жилья, а уже с 2019 года намерены строить не менее 1,1-1,3 млн квадратных метров".

По итогам прошлого года в столице было введено более 3 млн квадратных метров, а всего за последние семь лет в Москве появилось порядка 22 млн квадратных метров новых жилых площадей.