Московские МФЦ опровергли сообщения о признании однополого брака

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Московские многофункциональные центры предоставления государственных услуг опровергли информацию СМИ о том, что столичный МФЦ признал законным брак между двумя мужчинами, заключенный в Дании.

"...Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения", - говорится в опровержении, распространенном в четверг вечером.

Подчеркивается, что сотрудники МФЦ не проставляют никаких штампов в паспорта.

Телеканал "Дождь" в четверг сообщил , что двое мужчин, граждан РФ, в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене, так как в Дании разрешены однополые союзы. Затем документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где им поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения, "подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак".