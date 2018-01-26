Суд арестовал на два месяца сбившего людей на остановке в Москве водителя

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отправил под арест водителя автомобиля, въехавшего 24 января в остановку общественного транспорта на проспекте Мира в Москве. В результате ДТП погиб человек и трое пострадали.

"Постановлением суда в отношении (Александра) Овечкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2018 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Она уточнила, что фигуранту предъявлено обвинение по статье УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В среду 24 января произошла авария в районе дома N68 на проспекте Мира: легковой автомобиль отбросило на остановку общественного транспорта.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции "Интерфаксу" сообщили, что в результате ДТП погиб один человек и еще трое были ранены. По данным департамента здравоохранения Москвы, пострадавшие в состоянии средней тяжести были госпитализированы.

Накануне информированный источник сообщил агентству, что "въехавший в остановку мужчина 1984 года рождения в момент инцидента был пьян".