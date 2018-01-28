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Два человека погибли при столкновении автомобилей на юге Москвы

Есть обновление от 06:49

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительной информации на пересечение Каширского шоссе и улица Шипиловская произошло столкновение автомобилей "Мазда" и "Опель",- сказал собеседник агентства. По его словам, в результате аварии погибли два человека и еще один пострадал.

Обстоятельства происшествия уточняются, добавил источник. "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением инцидента.

Теги: Россия, Москва
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