Два человека погибли при столкновении автомобилей на юге Москвы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительной информации на пересечение Каширского шоссе и улица Шипиловская произошло столкновение автомобилей "Мазда" и "Опель",- сказал собеседник агентства. По его словам, в результате аварии погибли два человека и еще один пострадал.

Обстоятельства происшествия уточняются, добавил источник. "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением инцидента.