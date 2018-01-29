Балтийские циклоны принесут в Москву затяжные снегопады и метель

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Почти всю неделю столичный регион будет находиться во власти циклонов, которые приходят со стороны Балтики. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Циклоны обусловят снежную погоду, временами ветреную и метельную, колебания температуры и низкое атмосферное давление, говорится в сообщении.

По информации Гидрометцентра, во вторник, 30 января, в регионе прогнозируется снег, местами сильный, метель, местами снежные заносы. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Ночью ожидается от минус 4 до минус 2 градусов в столице и от минус 6 до минус 1 по области. Днем в Москве от минус 1 до плюс 1, в Подмосковье - от минус 4 до плюс 1 градуса.

В среду, 31 января, ночью возможен снег, скорость юго-западного ветра составит 3-8 м/с, в Москве от минус 3 до минус 1 градуса, по области - от минус 4 до нуля. В течение дня сохранятся такие же температуры, пройдет небольшой снег, ожидается сильный ветер, местами с порывами до 12-17 м/с, вновь закружит метель.

В четверг, 1 февраля, в столичном регионе местами пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до минус 8-10 в столице и до минус 8-13 градусов по области. Днем в Москве от минус 4 до минус 2, в Подмосковье - от минус 7 до минус 2 градусов.

В пятницу, 2 февраля, с приходом очередного циклона, будет идти снег. Ночью в регионе от минус 11 до минус 6 градусов, днем потеплеет, ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса.

В субботу, 3 февраля, снег в Москве и Подмосковье продолжится. Ночью от минус 8 до минус 3, днем - от минус 6 до минус 1 градуса, прогнозирует Гидрометцентр.