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Москва

Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Прирост осадков на главной столичной метеостанции (ВДНХ) днем во вторник составил 7 мм, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России во вторник.

За последние двое суток в Москве, по предварительной оценке, выпало уже 15 мм осадков или около 36% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 мм.

По прогнозу синоптиков, в ночь на среду снегопад в столичном регионе продолжится, температура воздуха будет колебаться от минус 3 до нуля градусов. Атмосферное давление может понизиться до 731 мм ртутного столба.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что вечером во вторник в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица с сохранением до утра среды.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что всю неделю столичный регион будет находиться во власти циклонов, которые приходят со стороны Балтики. В Москве и Подмосковье сохранятся снежная погода, временами ветреная и метельная, колебания температуры и низкое атмосферное давление.

Ранее в столичном метеобюро "Интерфаксу" сообщили, что зимняя норма осадков в Москве выпала на месяц раньше. Прирост осадков на главной метеостанции с начала декабря и до утра 30 января составил 134 мм, что соответствует норме для всей календарной зимы.

Высота сугробов в столице к утру 30 января достигла максимального значения за нынешнюю зиму - 23 см.

Теги: Москва, Гидрометцентр
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