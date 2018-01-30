В Москве утвердили размер скидок на приобретаемые по программе реновации квартиры

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Порядок приобретения за доплату квартир большей площади или с большим количеством комнат при реализации программы реновации утвержден на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

"Речь идет о дополнительных квадратных метрах, когда люди желают приобрести дополнительные квартиры либо расширить площадь предоставляемых квартир", - сказал на заседании президиума мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, утвержденный порядок также предусматривает предоставление скидки при покупке дополнительных площадей по программе реновации.

Заммэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин пояснил, что участники программы реновации смогут приобрести за доплату жилое помещение площадью не более 100 кв. метров. "Гарантируется 10-процентная скидка участникам программы реновации, которые решили таким способом улучшить свои жилищные условия", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что в регламенте фонда реновации могут установить случаи увеличения скидки для отдельных категорий участников программы. Он сообщил, что участники программы за доплату смогут приобрести квартиры в том же доме, в котором им предоставляется равнозначное жилье, либо в другом доме, но в том же районе.

Приобретение дополнительных площадей собственниками квартир будет происходить по договору мены с доплатой, нанимателями - по договору купли-продажи. При этом доплата может быть осуществлена за счет собственных или кредитных средств, материнского капитала, жилищных субсидий, государственных жилищных сертификатов и иных источников.

Предполагается, что воспользоваться правом покупки квартиры со скидкой можно будет не только в процессе реновации своего дома, но и в течение двух лет после переезда в равнозначное жилье.

"Безусловно, на первом этапе предложение будет значительно ограничено. Однако за счет предоставления скидки на последующее приобретение жилого помещения из городской собственности или собственности фонда реновации в общем порядке эта проблема будет решена", - заключил Хуснуллин.