Власти Москвы назвали первые дома-кандидаты на расселение по реновации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Первое переселение в рамках программы реновации планируется провести уже в феврале этого года, пилотными могут стать Головинский район и улица Красных зорь. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Всего в течение этого года мы ставим задачу подготовить 24 дома для переселения в рамках программы реновации. Однако сроки и темпы переселения будут определяться позднее, так как это связано с необходимостью соблюдения всех пожеланий жителей сносимых домов", - сказал Хуснуллин.

При этом он рассказал, что первые переселения могут состояться уже в феврале этого года.

"Возможно, пилотными станут Головинский район, а также дома, расположенные на улице Красных зорь", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что сейчас переселение будет вестись в те дома, которые строились городом по другим программам, в частности, силами казенного предприятия "Управление гражданского строительства", а также в рамках программы "Жилище".

Ранее сообщалось, что к настоящему времени для переселенцев готовы 14 домов на 2,3 тыс. квартир, они будут переданы под заселение до конца мая. Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев отмечал, что заселение первой новостройки начнется в феврале по адресу 5-я Парковая улица, дом 62.

В настоящее время завершаются работы еще в 15 домах, которые приспосабливаются под утвержденные стандарты программы реновации.