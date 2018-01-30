Участники реновации смогут купить дополнительные квартиры в течение двух лет

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Переселенцы по программе реновации смогут купить дополнительные квартиры на открытых аукционах по льготным условиям в течение двух лет. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Дополнительную квартиру можно будет купить на открытых аукционах, которые будет проводить Фонд содействия реновации. Такие торги проводятся и сегодня, город реализует на них излишки жилья, находящегося в собственности", - сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что в торгах на аукционе смогут принять участие все желающие.

"Порядок предоставления льгот предполагает скидку в размере 10%, а также право докупить квартиру до общей суммарной площади жилья в 100 кв.м в течение ближайших двух лет с момента переселения", - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что, переехав в новую квартиру, переселенец в течение двух лет сможет принять решение о возможной докупке новой квартиры, при этом суммарная площадь новой квартиры и покупаемой не может превышать 100 кв.м.

"При этом мы не ограничиваем жителей в праве выбора района дополнительной квартиры. Можно будет выбрать любую квартиру, реализуемую городом из фонда содействия реновации, а также из городской казны", - добавил Хуснуллин.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы был утвержден порядок приобретения за доплату квартир большей площади или с большим количеством комнат при реализации программы реновации.