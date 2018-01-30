Четыре человека пострадали при обрушении строительных лесов у метро "Улица 1905 года"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Четыре человека получили травмы при обрушении строительных лесов в переходе станции метро "Улица 1905 года" в Москве, сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный источник.

"По предварительным данным пострадали четыре человека, у них нетяжелые травмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь обрушения составила 16 квадратных метров.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили информацию об обрушении строительных лесов.

"На данный момент на месте обрушения работают службы города, информация по пострадавшим уточняется, погибших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

На 1905 года у выхода из метро обрушилась строительная конструкция. Надеюсь без жертв. pic.twitter.com/AWZqIg1gjx — Херрасе, мент. (@ZlobnyV) 30 января 2018 г.