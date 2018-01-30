Пять человек госпитализированы после обрушения лесов в переходе у метро в Москве

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в переходе у станции метро "Улица 1905 года", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Все они госпитализированы. Повреждения нетяжелые - ушибы и неосложненный костный перелом. В больницах проводится диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, у одного из пострадавших - средней степени тяжести", - уточнил собеседник агентства.

В свою очередь руководитель ГБУ "Гормост" Юрий Иванков сообщил журналистам, что, по предварительной версии, обрушение строительных конструкций произошло из-за скопившегося на них снега.

"Проводились работы по ремонту пешеходного перехода, большие снеговые нагрузки - и тепляк (временное сооружение из пленки) не выдержал", - рассказал Ю.Иванков.

Он уточнил, что "всех (пострадавших - ИФ) отправили в больницы, состояние средней тяжести, ушибы".

Ранее источник сообщил "Интерфаксу" о четырех пострадавших в результате инцидента. По его словам, площадь обрушения составила 16 квадратных метров.

Мэр столицы Сергей Собянин дал распоряжение провести служебное расследование после обрушения строительных лесов у станции метро "Улица 1905 года". Он отметил, что переход эксплуатирует "Гормост". О том, что он не имеет отношения к Московскому метрополитену, рассказали и в столичной подземке.