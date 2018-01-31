Две трети месячной нормы осадков выпали в Москве с ночи понедельника

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - За неполные трое суток - с ночи понедельника до 18:00 среды - на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ выпало 26 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Таким образом, с понедельника на Москву выпало около двух третей месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм", - отметил собеседник агентства.

По его словам, всего за январь в Москве выпало 66 мм осадков, что составляет 157% от месячной нормы. При этом с начала декабря уже выпало 152 мм осадков, что на 14% превосходит норму для всей календарной зимы.

По прогнозам синоптиков, снегопады вернутся в Москву в пятницу и усилятся в субботу и воскресенье.

Кроме обильных осадков, январь 2018 года также отмечен как аномально теплый: средняя температура воздуха превысила многолетние значения на 4,9 градуса, а с начала зимы - на 5,4 градуса.