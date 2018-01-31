Главные новости
ЭкономикаРезервный фонд прекратил свое существованиеСпортПутин извинился перед российскими олимпийцами В РоссииПрокуратура Москвы обжаловала приговор врачу-гематологу Мисюриной
Москва

Две трети месячной нормы осадков выпали в Москве с ночи понедельника

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - За неполные трое суток - с ночи понедельника до 18:00 среды - на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ выпало 26 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Таким образом, с понедельника на Москву выпало около двух третей месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм", - отметил собеседник агентства.

По его словам, всего за январь в Москве выпало 66 мм осадков, что составляет 157% от месячной нормы. При этом с начала декабря уже выпало 152 мм осадков, что на 14% превосходит норму для всей календарной зимы.

По прогнозам синоптиков, снегопады вернутся в Москву в пятницу и усилятся в субботу и воскресенье.

Кроме обильных осадков, январь 2018 года также отмечен как аномально теплый: средняя температура воздуха превысила многолетние значения на 4,9 градуса, а с начала зимы - на 5,4 градуса.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
СКР возбудил уголовное дело после покушения на предпринимателя в столичном бизнес-центреСКР возбудил уголовное дело после покушения на предпринимателя в столичном бизнес-центре
Информированный источник сообщил, что пострадавший - генеральный директор компании "Гелиард" Александр ОсетровПодробнее
Пять человек госпитализированы после обрушения лесов в переходе у метро в МосквеПять человек госпитализированы после обрушения лесов в переходе у метро в Москве
По предварительной версии, обрушение конструкций произошло из-за скопившегося на них снегаПодробнее
Москвичей попросили отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопадаМосквичей попросили отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада
ЦОДД оценил заторы в понедельник утром в шесть баллов, а "Яндекс.Пробки" - в восемьПодробнее
В центре Москвы задержали Алексея НавальногоВ центре Москвы задержали Алексея Навального
В штабе оппозиционера сообщили, что это произошло на Тверской улицеПодробнее
Полиция Москвы пришла в продающий билеты на "Смерть Сталина" кинотеатрПолиция Москвы пришла в продающий билеты на "Смерть Сталина" кинотеатр
Кинотеатр "Пионер" продолжает продавать билеты на фильм, у которого отозвано прокатное удостоверениеПодробнее
Строительство комплекса "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлось в $1,2 млрдСтроительство комплекса "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлось в $1,2 млрд
Самый высокий пентхаус в комплексе стоит около 2 млрд руб.Подробнее
"Китайский участок" Большой кольцевой линии метро в Москве построят в 2020 году"Китайский участок" Большой кольцевой линии метро в Москве построят в 2020 году
Подрядчик CRCC построит станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и перегоны между нимиПодробнее
В программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорийВ программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорий
В частности, запланированы работы у Киевского вокзала, у входов в парк Горького и на ВДНХПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото
30 января
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
Суперлуние5 фото
31 января
Суперлуние
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРезервный фонд прекратил свое существованиеСпортПутин извинился перед российскими олимпийцами В РоссииПрокуратура Москвы обжаловала приговор врачу-гематологу МисюринойСпорт"Формула-1" отказалась от грид-герлзМоскваСКР возбудил дело после покушения на предпринимателя в столичном бизнес-центреВ РоссииЕще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонки

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало вернуть ему доступ к российской дипсобственности

Судовладелец выплатит родственникам моряков с судна "Восток" по 1,5 млн рублей

Росрыболовство назвало обледенение причиной трагедии с судном "Восток"

Из-за экстремальных погодных условий на грани риска в Японском море находилось еще пять судов Подробнее

США потратят $350 тысяч на расследование военных преступлений в Сирии

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником связи

Аэропорт Петропавловска-Камчатского закрылся из-за снегопада

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля повышена до $120,1 за тонну

Резервный фонд прекратил свое существование

Резервный фонд прекратил свое существованиеОстававшиеся в нем средства в декабре пошли на покрытие дефицита бюджета Подробнее

Половина военных объектов в США оказалась в зоне риска природных катаклизмов

Пресс-секретарь Навального получила пять суток ареста за призывы к несогласованной акции

Azur Air в полночь отправит с Кубы самолет за застрявшими в США пассажирами

В Петербурге завели уголовное дело после налета на ювелирный салон и перестрелки с полицией

Противоракетные испытания США в районе Гавайев окончились неудачей

Координатора штаба Навального в Петербурге арестовали на месяц

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru