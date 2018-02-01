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Москва

Мощнейший снегопад подступил к Москве

Есть обновление от 13:03

В выходные и начале следующей недели выпадет до полуметра снега

Мощнейший снегопад подступил к Москве
После снегопада в Останкинском районе Москвы
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - До полуметра снега выпадет в Москве в предстоящие выходные и в начале следующей недели.

"С субботы на воскресенье мы ожидаем выпадение от 25 до 30 см снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8-10 см", - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что все службы жилищно-коммунального хозяйства столицы работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями снегопада.

По словам Бирюкова, в уборке улиц от снега будут задействованы порядка 58 тысяч работников ручной уборки и порядка 14 тысяч единиц техники, при необходимости к работе дополнительно смогут подключить еще три тысячи единиц техники. Заммэра сообщил, что в Москве при обильных снегопадах с улиц может вывозиться до 700 тысяч кубометров снега в сутки.

"Просим водителей в такие дни по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях, чтобы обеспечить беспрепятственную работу снегоуборочной техники. В это время для очистки от снега могут также перекрываться отдельные переулки, особенно в центре города", - сказал Бирюков.

Бирюков сообщил, что за зимний период в Москве в среднем выпадает 152 см снега. "В этом году, я полагаю, мы дойдем до уровня примерно 2 метра. Конечно, всего этого снега сразу мы не видим, он подтаивает, выпадает вновь", - добавил заммэра.

В свою очередь, в пресс-службе Гидрометцентра России "Интерфаксу" сообщили, что объединившиеся над Украиной балтийский и средиземноморский циклоны принесут в конце недели в московский регион сильный снег с метелью, гололедицей, снежными заносами на дорогах.

По данным синоптиков, в субботу, 3 февраля, порывы южного ветра местами достигнут 12-17 м/с, температура воздуха в течение суток будет в пределах минус 1 - плюс 1 градус в Москве и минус 4 - плюс 1 по области. В воскресенье, 4 февраля, произойдет усиление ветра восточной четверти до 7-12 м/с, в порывах 13-18 м/с", температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили в Гидрометцентре, циклон не уйдет и в понедельник, 5 февраля, поэтому умеренный снег продолжит идти, а погода будет ветреной. Вместе с тем температура начнет понижаться, и в течение суток прогнозируется минус 2 - минус 7 градусов. Во вторник, 6 февраля, пройдет небольшой снег, температура понизится до - минус 5 минус 10.

Накануне в столичном метеобюро "Интерфаксу" сообщали, что за неполные трое суток с ночи понедельника до 18:00 среды на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ выпало 26 мм осадков - около двух третей месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм. По словам собеседника агентства, всего за январь в Москве выпало 66 мм осадков, что составляет 157% от месячной нормы, а с начала декабря - 152 мм осадков, что на 14% превосходит норму для всей календарной зимы.

Кроме обильных осадков, январь 2018 года также отмечен как аномально теплый: средняя температура воздуха превысила многолетние значения на 4,9 градуса, а с начала зимы - на 5,4 градуса.

Теги: Москва
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