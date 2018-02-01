В Москве за год зафиксировали 65 крупных хакерских атак

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Более шестидесяти крупных хакерских атак зафиксировано в столице в минувшем году, сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.

"За 2016 год мы фиксировали 44 крупных атаки, в 2017 году у нас было 65 крупных атак", - сказал Горбатько, выступая на национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2018.

По его словам, "география очень разнообразна данных атак, они исходят не только из России".

Наиболее резонансными в минувшем году стали масштабные вирусные атаки с помощью программ-вымогателей WannaCry, Petya и Bad Rabbit. 12 мая WannaCry заблокировал работу компьютеров в 150 странах, в числе пострадавших компаний и ведомств оказались Сбербанк, "Мегафон" и МВД. В июне была зафиксирована волна атак нового вируса Petya, который был назван разновидностью WannaCry. Среди жертв кибератаки оказались компьютерные сети "Башнефти", "Роснефти", украинских компаний "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровская электроэнергетическая система". Атаке также подвергся Evraz.

24 октября "шифровальщик" Bad Rabbit атаковал компьютеры в России, Украине, Турции и Германии, тогда оказалась недоступна часть сервисов агентства "Интерфакс".

WannaCry, Petya и Bad Rabbit шифровали файлы пользователей, после чего их становилось невозможно использовать. Для разблокировки от жертв атаки требовали перевести выкуп в биткоинах.

Как сообщала "Лаборатория Касперского", технологические предприятия и разработчики легального программного обеспечения (ПО) могут стать новыми целями атак хакеров в 2018 году. По данным компании, атаки вирусов-вымогателей WannaCry, ExPetr и Bad Rabbit показали, что технологические сети могут быть даже более уязвимыми, чем корпоративные. Под угрозой также могут оказаться домашние роутеры и модемы.

Кроме того, предполагают в "Лаборатории Касперского", злоумышленники могут выйти за границы привычных устройств и начать активнее атаковать новые подключенные к Интернету системы - например, автомобили или медицинские приборы. Так, в случае с машинами злоумышленники могут заразить смартфон автовладельца и манипулировать приложением, которое управляет различными функциями автомобиля: открыванием и закрыванием дверей, запуском двигателя, определением местонахождения.