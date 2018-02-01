Власти Москвы не захотели отказываться от противогололедных реагентов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Москва не намерена отказываться от применения противогололедных реагентов в зимний период, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в четверг.

"Полностью отказаться от реагентов не можем. Иначе будут травмы на тротуарах, ДТП на дорогах", - сказал он.

По словам Бирюкова, на столичных улицах применяются экологически безопасные реагенты, прошедшие все необходимые экспертизы.

"Реагенты применяются также и до наступления снегопадов, чтобы избежать скольжения на тротуарах и дорогах", - отметил он.

Бирюков добавил, что с учетом множества переходов температуры через нулевую отметку тротуары также обрабатывают мелкогравийной крошкой.

В пресс-службе Гидрометцентра России уточнили, что в субботу, 3 февраля, прогнозируется снег, местами сильный, мокрый снег, метель. На дорогах местами снежные заносы. Температура воздуха в течение суток 3 февраля будет в пределах -1...+1° в Москве и -4...+1° по области.

В воскресенье, 4 февраля, также ожидается сильный снег, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах образуются снежные заносы. Произойдет усиление ветра восточной четверти до 7-12 м/с, в порывах 13-18 м/с. Температура воздуха существенно не изменится - в течение суток -1...+1° в столице и -4...+1° в Подмосковье.

В понедельник, 5 февраля, продолжит идти снег, погода будет ветреной. Вместе с тем температура начнёт понижаться, и в течение суток прогнозируется -7...-2°.

Во вторник, 6 февраля, небольшой снег и дальнейшее понижение температуры до -10...-5°.