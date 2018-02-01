Собянин оценил сроки пуска первого участка Большого кольца московского метро

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирское движение по первому участку Большой кольцевой линии столичной подземки между станциями "Петровский парк" и "Деловой центр" планируется запустить в ближайшие недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Надеюсь, в ближайшие месяц-полтора мы этот участок запустим", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда" в четверг.

Собянин напомнил, что технический запуск и обкатка новой линии метро началась давно, однако сложность запуска пассажирского движения связана с интеграцией Большой кольцевой с радиальными линиями метрополитена.

Строящийся в Москве Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 км, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 годах.