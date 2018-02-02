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В Подольске загорелся склад с пластиком

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В подмосковном Подольске горит склад с продукцией из пластика, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

"02.02.2018 в 18:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Плещеевская, дом 6", - говорится на сайте ведомства.

"По уточненной информации происходит горение полиэтилена на площади 500 кв. м. По предварительной информации на момент пожара людей в здании не находилось", - отмечает ведомство.

Дальнейшая информация уточняется.

Теги: Московская область, Подольск
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