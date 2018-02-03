На станции московского метро "Полянка" погибла девушка

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Молодая девушка погибла, упав на рельсы метро на станции "Полянка" в Москве, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

"25-летняя москвичка, студентка одного из высших учебных заведений, упала на жесткий путь на станции "Полянка", - сказал он.

По его словам, инцидент произошел в 6:35 утра. "В 6:37 было снято напряжение для извлечения тела пассажирки, в 7:15 напряжение подано, движение полностью восстановлено", - добавил Мышляев.

Он отметил, что все службы сработали оперативно.

Мышляев рассказал, что полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев происшествия, включая машиниста поезда, которые подтвердили, что девушка упала под поезд самостоятельно. "Информация о произошедшем передана в прокуратуру на московском метрополитене, тело погибшей было направлено в 4 судебный морг Москвы", - сказал собеседник агентства.