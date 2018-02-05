Пик задержек в московских аэропортах пройден

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Работа московских аэропортов нормализуется, пик задержек рейсов пройден.

"Метеоусловия к исходу суток в Москве улучшились. Снегопад и сильный ветер прекратились. Наземные службы своевременно успели расчистить аэродромы и вывезти снег. Постепенно они возвращаются в обычный рабочий график. Профилактические работы в аэропортах теперь занимают меньше времени, снижается число задержек", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

Тем не менее, все самолеты перед вылетом проходят обработку противообледенительной жидкостью, а аэродромы расчищаются в соответствии с графиком.

"Длительных задержек рейсов продолжительностью свыше двух часов нет. Самолеты взлетают и садятся штатно. На запасные аэродромы больше не уходят", - сказал собеседник агентства.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание" число задержанных рейсов в аэропортах Москвы снизилось уже более чем вдвое - до 63.

По-прежнему самая сложная ситуация в "Шереметьево" - там задержаны 42 рейса. В "Домодедово" задержаны 18 рейсов и 5 отменены, во "Внуково" задержаны всего три рейса.