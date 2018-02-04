За выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, с утра субботы к 18:00 воскресенья в столице выпало 38 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Прирост осадков на главной городской метеостанции (ВДНХ) составил около 105% месячной нормы, которая в феврале насчитывает 36 мм, уточнили в ведомстве.

По информации синоптиков, с 6:00 до 18:00 на Москву выпало рекордные 19 мм влаги или 53% месячной нормы. Предыдущий максимум осадков для 4 февраля был зафиксирован в 2013 году (18 мм).

В субботу в Москве также прошел мощный снегопад, был побит рекорд осадков для 3 февраля, установленный в 1957 году.

Из-за сильного снегопада и порывистого ветра синоптики объявили в городе оранжевый уровень опасности (вероятность стихийных бедствий, нанесение ущерба из-за сильного снега, обледенения - ИФ). В столичном главке МЧС создан оперативный штаб в связи с сильным снегопадом. Штормовое предупреждение в столичном регионе действует до понедельника.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате разгула стихии в городе погиб один человек, пострадали пятеро. Были повалены более двух тысяч деревьев. В столичных аэропортах отменены или задержаны десятки рейсов.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал виновником мощных снегопадов в Центральной России рекордный по объему влаги циклон, пришедший с Черного моря.