Прокуратура начала проверку обстоятельств взрыва в ЖК "Бутово-Парк"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковная прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в ЖК "Бутово-Парк", в результате чего ранены четыре человека, сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, отмечается в сообщении прокуратуры области, "при проведении ремонтных работ в одной из квартир многоэтажки взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали четыре человека". В настоящее время пострадавшие находятся в медицинских учреждениях.

Проведение проверки поручено Видновской городской прокуратуре Московской области.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме ЖК "Бутово парк" произошел взрыв газового баллона, четыре человека получили серьезные ожоги. Официальный представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий сказала "Интерфаксу", что у двоих пострадавших ожоги 90% тела.

В пресс-службе администрации муниципалитета агентству сообщили, что взрыв мог быть связан с проведением ремонтных работ. "Видимо, в квартире проходили ремонтные работы. Взорвался баллон с бытовым газом", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе регионального главка Следственного комитета РФ заявили о начале доследственной проверки по факту ЧП.