Московский офис Ситибанка эвакуирован из-за звонка об угрозе взрыва

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Около 250 человек эвакуированы из здания Ситибанка на юго-западе Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Поступил звонок от неизвестного мужчины о том, что в здании Ситибанка по адресу улица Профсоюзная, 61а заложено взрывное устройство. Из помещений эвакуировано около 250 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что здание будет обследовано кинологами.

В феврале это уже не первое сообщение об угрозе взрыва в Москве. В частности, 2 февраля проверка после анонимного звонка проводилась в жилом доме на юго-востоке Москвы. Угроза взрыва не подтвердилась, а звонившим оказался жилец дома, он был задержан. 3 февраля неизвестный "заминировал" Курский вокзал, 4 февраля аноним сообщил об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд".