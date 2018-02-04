Аноним сообщил об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд" в Москве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд" в Москве, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ "Охотный ряд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент ожидается прибытие кинологов, решатся вопрос об эвакуации посетителей и персонала.

В декабре прошлого года, в частности, правоохранительные органы также проверяли поступившую информацию об угрозе взрыва в ТЦ "Охотный ряд". Эвакуация торгового центра тогда не проводилась.