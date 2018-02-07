В московском метро произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В работе автоматов по продаже билетов и пополнению баланса карт "Тройка" на станциях столичной подземки в среду произошел сбой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
"Часть автоматов по продаже билетов, расположенных на станциях московского метрополитена, временно не работает. При этом весь набор сервисов доступен в кассах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники метрополитена устраняют неполадки и прилагают все усилия для избежания очередей в кассы.
Московский метрополитен прилагает все усилия к тому, чтобы избежать очередей. Кассы работают в усиленном режиме - открыты все окна. На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и/или установлены мобильные экспресс-кассы.— Московское метро (@MetroOperativno) 7 февраля 2018 г.