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Москва

Заммэра Москвы измерил объем вывезенного снега поездом длиной с экватор

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - По существующим нормативам ликвидировать последствия снегопада в Москве полагается за 10 дней, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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"Напомню: выпало в Москве 47 см снега при февральской норме 36 см. За какие-то два дня", - рассказал Бирюков в интервью "Российской газете" в среду. По его словам, московским коммунальщикам предстоит переместить и вывезти 85 млн кубометров снега.

"Представляете, что это такое? Железнодорожный состав, в который если бы погрузить этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу Землю", - пояснил глава комплекса городского хозяйства. По его словам, мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача к ближайшему воскресенью, 11 февраля, полностью очистить город от снега.

Бирюков уточнил, что в среду к вечеру на улицах Москвы будет работать 17 тысяч единиц уборочной техники и 80 тысяч человек.

Длина экватора Земли, по данным ученых, около 40 тысяч километров.

Рекордный снегопад в Москве

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Теги: Москва, Петр Бирюков
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