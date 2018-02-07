Власти Москвы анонсировали планы открыть 21 станцию метро к концу года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - По итогам года в столице планируется сдать 21 станцию метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы взяли хороший темп по строительству метро, этот год должен стать годом ввода объектов метрополитена. По нашим оценкам, в этом году планируется сдать 21 станцию метро", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что также планируется ввести в эксплуатацию порядка 50 километров линий метро и три депо.

"Мы планируем в этом году сдать все участки, которые были подготовлены еще в прошлом году, также участок Кожуховской линии", - добавил заммэра.

Ранее глава стройкомплекса сообщал, что в этом году для пассажиров должны быть открыты, помимо первого участка Большой кольцевой линии метро, участки Люблинско-Дмитровской линии, Калининско-Солнцевской линии, а также Кожуховская линия.