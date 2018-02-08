Напротив здания МИД в Москве установят памятник Евгению Примакову

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Памятник государственному и общественному деятелю Евгению Примакову установят в сквере на Смоленской-Сенной площади в центре Москвы напротив здания министерства иностранных дел РФ, которое он возглавлял в 1996-1998 годах.

Соответствующее решение единогласно принято на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

Автором монумента стал известный скульптор Георгий Франгулян.

"Это дар городу Москве, Москва получает в подарок произведение всем известного вам автора", - сказал на заседании комиссии её председатель Игорь Воскресенский.

Предполагается, что памятник установят за счет средств благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".