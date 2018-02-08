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Москва

Памятник строителям Москвы установят в центре города

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Монументально-скульптурную композицию, посвященную московским строителям, установят возле дома 7 на Большой Никитской вблизи зданий комплекса градостроительной политики и строительства столицы. Решение об установке памятника принято на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

Предполагается, что проект памятника будет выбран по итогам открытого конкурса, а финансирование его изготовления и установки возьмет на себя Фонд ветеранов строителей Москвы.

Несколько лет назад аналогичную скульптурную композицию планировалось установить в деловом центре "Москва-Сити". Такое решение комиссии по монументальному искусству было принято еще в мае 2008 года, позже оно было закреплено распоряжением правительства Москвы, однако проект так и не был реализован.

Теги: Москва
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