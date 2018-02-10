Удальцов сообщил о подаче петиций в администрацию президента в Москве

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Активисты проводят подачу петиций в приемную администрации президента России в Москве, сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

"Сейчас возле приемной собралось, думаю, 300-400 человек. Сначала полиция пыталась препятствовать, но, увидев количество собравшихся, решила допустить людей до сдачи петиций", - сказал он "Интерфаксу".

Удальцов отметил, что собравшиеся подают петиции с социальными требованиями, в том числе с протестом против того, что власти Москвы не согласовали социальный марш, который планировалось провести в эту субботу. Среди участников глава московского "Яблока" Сергей Митрохин, руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев, представители "Левого фронта", "обманутых дольщиков", зоозащитники и другие активисты, добавил Удальцов.

"Вчера я был предупрежден прокуратурой о незаконности проведения несогласованной акции, но пока придраться им не к чему, люди мирно стоят в очереди к администрации президента, - сказал он. - Своими действиями мы хотим показать столичным властям, что необходимо идти на диалог".

26 января Удальцов сообщал о подаче в правительство Москвы уведомления о проведении 10 февраля социального марша "За права жителей Московского региона". Предполагалось участие до 5 тыс. человек.